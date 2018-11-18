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اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 18 – 11 - 2018

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:49 م
اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 18 – 11 - 2018 حديد واسمنت - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
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تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الأحد بواقع 50 جنيها للطن، تحت ضغط تراجع الطلب، وزيادة الإقبال على إنتاج مصانع جهاز المشروعات التابع للقوات المسلحة، بحسب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرف القاهرة التجارية، فيم استقرت أسعار الحديد بدون تغيير.

 

ويترواح سعر الأسمنت من إنتاج جهاز المشروعات ما بين 715 جنيها للطن تسليم أرض المصنع بالنسبة لأسمنت العريش، و785 جنيها للطن بمصنع بنى سويف، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 870 – 880 جنيها للطن.

 

ويباع طن الأسمنت بشركات القطاع الخاص بأسعار تتراوح ما بين 900 – 920 جنيها للطن التجارى شاملا أسعار النقل، ويصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح ما بين 920 – 950 جنيها للطن، منخفضة عن مستوى 1020 جنيها الذى سجلته الأسعار خلال الشهر الجارى.

 

واستقرت أسعار الحديد دون تغيير، حيث يتراوح سعر البيع ما بيع 11.200 ألف جنيها للطن – 12.198 ألف جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويباع الحديد السعودى بسعر 11.500 ألف جنيها تسليم ارض الميناء.

 

وأشار الزينى إلى أن الحديد السعودى يستورد بكميات قليلة نظرا لأن الشركات السعودية تطلب سداد ثمن البضاعة مقدما، فى حين أن هناك تراجع فى السيولة، لافتا إلى أن الحديد السعةدى لا يغرق السوق ولكنه يحدث نوعا من التوازن فى الأسعار، رافضا الحديث عن فرض رسوم إغراق على الحديد السعودى أو خام البيليت لأن المنتج منه لا يكفى المصانع العاملة بالسوق، وسيؤدى فرض رسوم على البليت إلى غلق المصانع الصغيرة.


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