استكمال حصر حالات البتر والإعاقة بالوادى الجديد بدعمها بأطراف صناعية مجانا

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن إمام فوزى إمام مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، أن المديرية انتهت من حصر حالات البتر للأطراف العلوية والسفلية بالتنسيق مع شركاء التنمية، وجارى تركيب الدفعة الثانية من الأطراف الصناعية ذات الجودة العالية بعد أخذ مقاسات لعدد 57 مستفيدا كما التنسيق مع إحدى المؤسسات الخيرية بالإسكندرية وكذلك الجامعات المتخصصة فى علوم الإعاقة بإعداد كوادر مدربة ومؤهلة لرفع وصقل المهارات فى مختلف اشكال الإعاقة للارتقاء بمستوى الخدمات الرعائية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف إمام فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أنه تم تطبيق برنامج سترة لتحسين البيئة المعيشية للأسر الأشد فقرا بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والتى استهدفت بناء 207 وحدات سكنية كاملة التشطيب والمرافق بالإضافة إلى جهود المحافظة وشركاء التنمية بتأثيثها بالأثاث والأجهزة المنزلية والكهربائية بالإضافة إلى استهداف هذه الأسر بمشروعات تنموية.

وأوضح إمام أنه تم رفع قيمة مساعدات تيسير زواج الأيتام من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه تم تخصيص مبلغ 740 ألف جنيه لعدد 74 فتاة وهى الدفعة الخامسة على مستوى المراكز الخمس.