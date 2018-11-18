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ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "جاجا" جنوب الهند إلى 33 قتيلا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:46 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "جاجا" جنوب الهند إلى 33 قتيلا إعصار ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلن مسئولون فى الهند اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار (جاجا)، الذى ضرب مناطق جنوب البلاد مؤخرا إلى 33 قتيلا.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن الإعصار القوى تسبب فى إلحاق أضرار فادحة بالمنازل والطرق، مشيرة إلى أنه تم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من منازلهم ونقلهم إلى معسكرات للإغاثة ومراكز إيواء للحفاظ على أرواحهم.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن البحرية الهندية قامت بتخصيص سفينتين وطائرة هليكوبتر للمساعدة فى أعمال الإغاثة، مشيرة إلى أن سلطات ولاية "تاميل نادو" تعمل فى الوقت الحالى على نقل مياه الشرب والغذاء والمسعفين إلى حوالى 82 ألف شخص من الذين لجأوا لأكثر من 400 مركز إيواء.

وقد ضرب الإعصار- أمس الأول الجمعة، ست مناطق بولاية "تاميل نادو" مع هطول أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها القصوى 90 كيلومترا فى الساعة.

يشار إلى أنه عادة ما تتعرض ولاية (تاميل نادو) إلى الأعاصير التى تنشط وتكتسب قوتها فى خليج البنغال.

 


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