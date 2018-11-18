ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال يقفز بقيمة 11.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 11.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 791.462 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 265 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، جنيه عبر تنفيذ 28.9 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 48.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 3.18%، والعرب على 48.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.50% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.49%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 355.9 مليون جنيه، 850.5 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 419.4 مليون جنيه، 850.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 13968 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.39% عند مستوى 13760 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.47% عند مستوى 698 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 1752 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 473 نقطة.

وارتفعت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 29 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.