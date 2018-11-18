ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.48%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أنهى جلسة تداول الأسبوع الماضى فى تصاعد وحجم تداول جيد نسبيا، مضيفة أنه على الرسم البيانى الأسبوعى، ارتد المؤشر من الحد السفلى للقناة الهابطة التى بدأت فى مايو الماضى، مما يمهد الطريق لتصحيح جيد كنا نشير إليه منذ فترة، ونعتقد أنه يمكن أن يصل هذا التصحيح إلى 14.500 نقطة كجزء من الاختبار خط الاتجاه الهابط.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أما على الرسم البيانى اليومى، ارتد المؤشر قبل الوصول إلى منطقة الدعم 13،400-13،200 نقطة ، مما جعلنا نعتقد أنه يمكن أن يصل إلى مقاومة 13.850نقطة، متابعة أن الأسباب القوية المذكورة أعلاه تدعو للدخول فى السوق للتداولات على المدى القصير.