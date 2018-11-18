إلغاء رحلة طيران إلى الكويت وتأخر أخرى 7 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، إلغاء الشركة المصرية العالمية للطيران -إحدى الشركات الخاصة - رحلتها إلى دولة الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، كما أقلعت رحلة تابعة للخطوط الجوية الكويتية بعد أن سجلت تأخرا دام لنحو 7 ساعات.

وأفاد مصدر بالمطار أن السلطات المعنية تلقت إخطارا من الشركة المصرية العالمية للطيران يفيد إلغاء إقلاع رحلتها رقم 510 بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم حصول الطائرة على تصريح الإقلاع وهو ما استمر لعدة ساعات حتى الغو الشركة رحلتها.

كما تلقت السلطات المعنية إخطارا بتأخر رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 بتاخر اقلاع الرحلة لمدة 7 ساعات وحتى حصول الطائرة على التصريح اللازم من السلطات الكويتية بالاقلاع من مطار القاهرة.

وقامت سلطات المطار بالتنسيق وتوجيه فرق من العلاقات العامة لاستضافة ركاب الطائرة الكويتية حتى إقلاعها، بالإضافة إلى إجراء الاتصالات اللازمة لتسفير ركاب الرحلة التى تم إلغاؤها بعد التنسيق مع مسئولي الشركة.