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إغلاق جزئى للطريق الدائرى من المريوطية إلى الأوتوستراد لمدة شهر لعمل إصلاحات

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:01 م
إغلاق جزئى للطريق الدائرى من المريوطية إلى الأوتوستراد لمدة شهر لعمل إصلاحات إغلاق طريق-أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة شهر بسبب أعمال إصلاحات فى المسافة من المريوطية حتى اﻷوتوستراد، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.
 
وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المصرية للصيانة وهيئة الطرق والكبارى، ﻹجراء أعمال إحلال وتجديد الحواجز الحديدية الجانبية، اﻷمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسرى فى الاتجاهين، وبمجرد اانتهاء من اﻷعمال سيتم الانتقال إلى الحارة اليمنى وستكون اﻷعمال يوميا من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحا مع مراقبة الطرق على مدار اليوم.
 
وستقوم إدارة المرور بمتابعة حركة السيارات مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.

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