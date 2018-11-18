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إطلاق خط جوى مباشر بين لوس أنجلوس وشنيانج شرقى الصين

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:35 ص
إطلاق خط جوى مباشر بين لوس أنجلوس وشنيانج شرقى الصين خطوط الطيران الصينية ـ صورة أرشيفية
بكين ـ نيويورك (أ ش أ)
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أعلنت خطوط جنوب الصين الجوية إطلاق أولى رحلاتها المباشرة من لوس أنجلوس غربى الولايات المتحدة إلى شنيانج شمال شرقى الصين يوم 18 ديسمبر المقبل.

وقال رئيس مكتب خطوط جنوب الصين الجوية فى أمريكا الشمالية "هوى مينج"- خلال حفل الإطلاق فى مدينة نيويورك- إن الشركة "ستعمل على تعزيز وفتح فرص جديدة للتبادلات الاقتصادية والثقافية والتجارية بين البلدين مع المسار الجديد".

وتسير خطوط جنوب الصين الجوية- حاليا- رحلات جوية أسبوعية مباشرة من لوس أنجلوس إلى قوانغتشو، ومن سان فرانسيسكو إلى قوانغتشو، ومن سان فرانسيسكو إلى ووهان.

وتقوم الشركة- أيضا- بتسيير رحلات جوية يومية مباشرة من فانكوفر إلى قوانغتشو، ورحلات جوية أسبوعية مباشرة من تورونتو إلى قوانغتشو، إضافة إلى رحلات قادمة من مكسيكو سيتى عبر فانكوفر إلى قوانغتشو.

وتمتلك شركة خطوط جنوب الصين الجوية أسطولا مكونا من حوالى 800 طائرة وقامت بنقل 126 مليون راكب فى عام 2017.

 


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