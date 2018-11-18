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إصابة 4 من مسلمى الروهينجا برصاص الشرطة فى ميانمار

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:54 م
إصابة 4 من مسلمى الروهينجا برصاص الشرطة فى ميانمار الروهينجا ـ صورة أرشيفية
ناى بى تاو (أ ش أ)
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أصيب أربعة من مسلمى "الروهينجا " برصاص الشرطة فى ميانمار، عقب اعتقال شخصين بتهمة تهريب البشر بمعسكر للاجئين فى ولاية "راخين " غرب البلاد.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأحد، أن نحو عشرين من أفراد الشرطة اقتحموا المعسكر الذى يبعد مسافة 15 كيلومترا شرق مدينة (سيتوى) عاصمة الولاية، واعتقلوا شخصين بتهمة امتلاك قارب استخدم فى محاولة لتهريب مائة وستة من مسلمى "الروهينجا " إلى ماليزيا.

وأفاد شهود عيان بأن الشرطة أطلقت الرصاص على المواطنين الذين تجمهروا لمتابعة عملية الاعتقال، مما أسفر عن أصابة أربعة أشخاص بجراح، بينهم اثنان فى حالة خطيرة.

وقالت الشرطة، إن المواطنين الذين تجمهروا كانوا يحملون سيوفا، كما قاموا برشق أفراد الشرطة بالحجارة، مما أسفر عن إصابة عدد منهم

 


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