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إصابة طالب بشظية نتيجة تبادل إطلاق النار بين عائلتين بدار السلام سوهاج

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:57 ص
إصابة طالب بشظية نتيجة تبادل إطلاق النار بين عائلتين بدار السلام سوهاج اسعاف - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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أصيب الطالب "عرفة . إ ث"، طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة محمد عبد الحميد رضوان الثانوية المحولة بشظية نتيجة ارتداد طلقة نارية من أحد أعمدة الإنارة وارطامها بها مما نتج عنه إصابته بجرح بالرأس على إثر إطلاق أعيرة نارية بكثافة بين أفراد عائلة قوره وأفراد عائلة عرب حلوان بالقرب من المدرسة.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام بتبادل إطلاق الأعيرة النارية بين عائلتين مستخدمين أسلحة متنوعة بالقرب من أحد المدارس الثانوية بدائرة المركز مما تسبب فى حالة من الذعر بين الطلاب والعاملين بالمدرسة.

وعلى الفور تم الدفع بالقوات للسيطرة على الموقف وإسكات مصدر إطلاق الأعيرة النارية وأشارت التحريات الأولية أن واقعة إطلاق النار بين عائلتى القور وعرب حلوان بناحية قرية عزبة رضوان دائرة مركز دار السلام وذلك بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

كما أشارت التحريات الأولية أن عملية إطلاق الأعيرة النارية بكثافة بالمنطقة تسبب فى حالة من الذعر بين الطلاب والعاملين بمدرسة محمد عبد الحميد رضوان الثانوية المحولة بالإضافة إلى إصابة الطالب عرفة إمام ثابت طالب بالصف الثانى الثانوى بجرح قطعى بالرأس نتيجة ارتداد إحدى الطلقات النارية نتيجة لاصطدامها بعمود إنارة وتحويل مسارها إلى رأس الطلاب وجار عمل الإسعافات الأولية اللازمة بعد تمكن القوات من السيطرة على الموقف.

ومن جانبها قامت إدارة التعليم بدار السلام باتخاذ قرار فورى بإنزال كافة الطلاب إلى فناء المدرسة وتجميعهم فى أماكن أمنه بعيد عن مرمى إطلاق الأعيرة النارية بين العائلتين.

 


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