إحالة عامل للجنايات لقتله موظفة بمدينة نصر لسرقتها

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة أحمد لبيب، بإحالة عامل للجنايات، بتهمة قتل موظفة بمدينة نصر، لسرقه 110خرطوشة سجائر.

وأدلي المتهم باعترفات تفصيليه عن الواقعه، وقال :نظرا لمروره بضائقة مالية، ولعمله سابقا بمقهى بمحل البلاغ، وتردده على المجنى عليها لشراء المعسل والسجائر، وعلمه بأنها تقيم بمفردها واحتفاظها بمبالغ مالية من متحصلات تجارتها خطط لسرقتها.

وأضاف أنه تسلل إلى شقتها ليلا، حيث تصادف أن باب الشقة كان مفتوحا، وفور دخوله استشعرت به المجنى عليها فاستغاثت بالجيران فعاجلها بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من داخل مطبخ شقة المجنى عليها محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، واستولى على المسروقات وفر هاربا.

البداية عندما تلقى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا مفاده وجود سيدة متوفاة داخل شقة كائنة بعقار، وبالانتقال والفحص عثر على جثة منال م،54 سنة، موظفة وصاحبة محل لبيع السجائر بذات العقار سكنها ومقيمة محل البلاغ مسجاة على ظهرها بجوار سرير غرفة نومها وترتدي ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن (3 جروح طعنية بالبطن، كدمات بالوجه وعثر بجوارها على سلاح أبيض" سكين مدممة" كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وبسؤال شقيقتها نشوى م، 54 سنة، ربة منزل قررت بأنها توجهت للاطمئنان على شقيقتها فاكتشفت وفاتها وسرقة هاتفها المحمول، و110 خرطوشة سجائر، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة عماد ا، 31 سنة، عامل سابق بمقهى كائنة بالمنطقة سكن المجنى عليها، والمطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام حبس جزئي "تبديد" بإجمالي حبس 8 سنوات و5 شهور.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم، تمكن الرائد محمد السيسى، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، من ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، ومبلغ مالي 10550 جنيها.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة تم بإرشاد المتهم ضبط العميل وضبط بحوزته 107 خرطوشات سجائر من متحصلات الواقعة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها وأنكر علمه أنها من متحصلات حادث سرقة.