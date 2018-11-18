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إحالة أوراق عاطلين للمفتى لاتهامهما بسرقة التكاتك وقتل أصحابها بسوهاج

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:13 م
إحالة أوراق عاطلين للمفتى لاتهامهما بسرقة التكاتك وقتل أصحابها بسوهاج إعدام - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الأحد برئاسة المستشار جمال فزاع، وأمانة سر رمضان حسن، إحالة أوراق المتهمين "عنتر .ع" 30 سنة عاطل و"السيد.ح" 21 سنة، إلى فضيلة المفتى وتأجيل النطق بالحكم على 3 متهمين آخرين إلى جلسة اليوم الرابع من شهر يناير المقبل، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة التكاتك وقتل أصحابها بدائرة مركز جرجا، حيث قاموا بسرقة 5 تكاتك وتخلصوا من أصحابها.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل 5 أشخاص من أصحاب التكاتك بعد سرقتها والعثور على جثثهم بناحية الخلافية طافية بترعة نجع مقلد وناحية القرعان ونجع كرم وهى فى حالة تعفن، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الوقائع المتهمين، حيث كونوا تشكيلا عصابيا لخطف وسرقة التكاتك من أصحابها ثم التخلص منهم بقتلهم وإلقاء جثثهم فى الترع بمناطق متفرقة، لإبعاد الشبهة عنهم.

 

وتبين قيام المتهم الأول والثانى باستدراج المجنى عليهم والتعدى عليهم بالضرب ثم قتلهم، فيما يقوم باقى المتهمين بسرقة التكاتك وإلقاء جثثهم فى الترع واقتسام الحصيلة فيما بينهم.

 

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع، وتم ضبط 2 توك توك، وبيع باقى التكاتك أجزاء متفرقة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق .


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