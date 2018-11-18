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أورنج تشترى 9.2 مليون سهم ضمن إجراءات الشطب الاختيارى من البورصة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:47 ص
أورنج تشترى 9.2 مليون سهم ضمن إجراءات الشطب الاختيارى من البورصة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت إدارة البورصة،  أنه تم بجلسة تداول اليوم الأحد، تنفيذ شراء شركة أورنج مصر للاتصالات لعدد 9.238 مليون سهم من أسهمها بسعر 17.29 جنيه للسهم، فى إطار الشطب الاختياري من البورصة.

وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة العادية لشركة جلوبال تليكوم القابضة، على مد فترة استحقاق القرض المعبري الدوار البالغ 100 مليون دولار من فيون المستحق في 30 نوفمبر 2018، 3 أشهر إضافية بموجب القرار بذات الشروط الحالية، كما وافقت على تعديل المادتين 17 و48 من النظام الأساسي للشركة.

وفى سياق آخر قررت البورصة المصرية، أن يكون يوم الثلاثاء المقبل 20 نوفمبر 2018 إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، على أن يتم استئناف العمل بدءاً من 21 نوفمبر الجارى.


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