أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية وحفل فنى كامل العدد

أقيم مساء اليوم الأحد على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حفل فنى لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو أحمد عاطف ومن إخراج حازم طايل.

تضمن برنامج الحفل مجموعة رائعة من موسيقى الدراما ﻷعمال محمد عبد الوهاب، اندريا رايدر، فؤاد الظاهرى، على إسماعيل، عمار الشريعى، وعمر خيرت. منها حياتى من فيلم بائعة الجرائد، عائلة زيزى، صاحب الجلالة، دعاء الكروان، الايدى الناعمة، غرام فى الكرنك، كراكون فى الشارع، بطل من ورق، امبراطورية م، سر طاقية الاخفاء، شيش كباب لإسماعيل يس، الحفيد، إسكندرية، البخيل وأنا، إعدام ميت، فيها حاجة حلوة.

كان حفل اليوم كامل العدد حيث امتلأت جنبات المسرح بجمهور الإسكندرية الرائع وخاصة الشباب الذين يحرصون على حضور الحفلات بشكل دائم.

يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعامى 2004، 2005، حيث تولى إدارته جهاد داوود ثم نفين المحمودى منذ عام 2008، ويضم الاوركسترا مجموعة من العازفين السكندريين الأكاديميين.

شارك الاوركسترا بالعديد من المهرجانات الدولية والمحلية ولاقى نجاحا جماهيريا كبيرا.