أمير الكويت يتلقى رسالة شفوية من خادم الحرمين حول العلاقات الثنائية

الكويت(أ ش أ)

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وذكر الديوان الأميرى الكويت- فى بيان صحفى- أن ذلك جاء خلال لقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بدار سلوى، مع المستشار بالديوان الملكى السعودى الأمير تركى بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز؛ حيث نقل رسالة شفوية لأمير الكويت، من خادم الحرمين الشريفين، تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما نقل تهنئة خادم الحرمين الشريفين بسلامة عودة الشيخ ناصر الصباح من رحلة العلاج.

وأوضح الديوان الأميرى الكويتى، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حضر مأدبة غداء على شرف المستشار بالديوان الملكى السعودى، بمناسبة زيارته إلى الكويت.