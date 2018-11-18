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أسعار الذهب اليوم الأحد 18-11-2018 فى مصر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:00 ص
أسعار الذهب اليوم الأحد 18-11-2018 فى مصر الذهب
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 18-11-2018 بقيمة ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارا فى مصر 611 جنيها، تزامنا مع أجازة سوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء اليوم.
 
 
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 18: 523.75 جنيها
عيار 21: 611 جنيها
عيار 24: 698.25 جنيها.
الجنيه الذهب: 4888 جنيها
الأوقية : 1221 دولار
 
أسعار الذهب في مصر خدمة مقدمة من اليوم السابع بشكل يومى، مصحوبة باخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.
 
 
سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل 
 
 
 

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