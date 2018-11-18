أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 18 - 11 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 18-11-2018.



إيقاف تداول 14 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الأهرام للطباعة والتغليف، دلتا للطباعة والتغليف، أوراسكوم للتنمية مصر، العقارية للبنوك الوطنية، الشمس للإسكان والتعمير، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المتحدة للإسكان والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية.

البورصة تربح 11.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 11.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 791.462 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 265 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، جنيه عبر تنفيذ 28.9 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 48.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 3.18%، والعرب على 48.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.50% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.49%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 355.9 مليون جنيه، 850.5 مليون جنيه، 7.5 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 419.4 مليون جنيه، 850.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 13968 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.39% عند مستوى 13760 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.47% عند مستوى 698 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 1752 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 473 نقطة.

وارتفعت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 29 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 13.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 12.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.11%

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.89%

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 30 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.49%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.44%

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 5.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.25%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 16.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.12%

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 8.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.87%

- أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بسعر إغلاق 8.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.70%