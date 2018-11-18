video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أسامة هيكل عن مهرجان المبدعات العرب: "مهزلة وقلة أدب ويجب مقاضاة مسئوليه"

الأحد، 18 نوفمبر 2018 04:14 م
أسامة هيكل عن مهرجان المبدعات العرب: "مهزلة وقلة أدب ويجب مقاضاة مسئوليه" النائب أسامة هيكل - رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

وصف النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب، ما حدث بمهرجان المبدعات العرب بـ"المهزلة وقلة أدب"، مؤكدًا على أنه ليس مقبول تنظيم مهرجان تحت أى مسمى للإعلام وإحضار شخصيات مجهوله به، فذلك خطأ يجب أن يحاسب عليه من فعله.

 

واستنكر "هيكل " فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، الاستعانة بأسماء مؤسسات صحفية على أنها راعية لهذا الأمر أو أى مؤسسة دون أن يكون الأمر حقيقى ويقع تحت بند التزوير، وهو ما يستدعى ضرورة المحاسبة القضائية ووضع ضوابط لتنظيم المهرجانات التى يمكن أن تتبع الإعلام .

 

وأشار رئيس لجنة الثقافه والإعلام بالبرلمان، إلى أنه لابد أن يكون المجلس الأعلى للإعلام طرف فى أى مهرجان ينعقد باسم "الإعلام" وعلى علم بها، حتى لا يخرج بهذه الصورة غير المشرفه للإعلام المصرى أمام العالم أجمع .

 

وكان قد أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الصحف القومية تتبرأ من المهرجان الذى أقيم مؤخرًا بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان "مهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب"، مضيفا أن هذا المهرجان المشين لا تعلم عنه شيئا، وأنه تم السطو على اسم بعض المؤسسات بالتزوير ووضعها فى الإعلان .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فريدة الشوباشى مستنكرة مهرجان المبدعات العرب: "هتجنن من الصدمة"

إيمان البحر درويش ينتقد مهرجان مهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب

البرلمان

الاعلام

الصحافه

المبدعات العرب

اسامه هيكل




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة