أسامة هيكل عن مهرجان المبدعات العرب: "مهزلة وقلة أدب ويجب مقاضاة مسئوليه"

كتبت إيمان على

وصف النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب، ما حدث بمهرجان المبدعات العرب بـ"المهزلة وقلة أدب"، مؤكدًا على أنه ليس مقبول تنظيم مهرجان تحت أى مسمى للإعلام وإحضار شخصيات مجهوله به، فذلك خطأ يجب أن يحاسب عليه من فعله.

واستنكر "هيكل " فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، الاستعانة بأسماء مؤسسات صحفية على أنها راعية لهذا الأمر أو أى مؤسسة دون أن يكون الأمر حقيقى ويقع تحت بند التزوير، وهو ما يستدعى ضرورة المحاسبة القضائية ووضع ضوابط لتنظيم المهرجانات التى يمكن أن تتبع الإعلام .

وأشار رئيس لجنة الثقافه والإعلام بالبرلمان، إلى أنه لابد أن يكون المجلس الأعلى للإعلام طرف فى أى مهرجان ينعقد باسم "الإعلام" وعلى علم بها، حتى لا يخرج بهذه الصورة غير المشرفه للإعلام المصرى أمام العالم أجمع .

وكان قد أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الصحف القومية تتبرأ من المهرجان الذى أقيم مؤخرًا بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان "مهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب"، مضيفا أن هذا المهرجان المشين لا تعلم عنه شيئا، وأنه تم السطو على اسم بعض المؤسسات بالتزوير ووضعها فى الإعلان .