أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 18-11-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 18-11-2018، وجاء أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 11.8 مليار جنيه.



الشرقية للدخان

توقعت الشرقية - ايسترن كومبانى، زيادة إيراداتها 20% بالموازنة التخطيطية للعام المالي 2018-2019 من خلال زيادة الصادرات وكذا المبيعات المحلية.

وكانت الشركة الشرقية - ايسترن كومبانى، حققت أرباحاً بلغت 991.18 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 1.04 مليار جنيه في الربع المقارن من العام المالي السابق.

فيما أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2018، إذ

حققت شركة دايس للملابس الجاهزة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، زيادة فى مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.03 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 782.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضى، وحققت أرباحاً بلغت 112.06 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 131.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة انخفاض 14.7% على أساس سنوي.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي 2018-2019، زيادة فى إيرادات نشاط الشركة بلغ 945.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 938.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017-2018، وحققت أرباحاً بلغت 671.3 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 742.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضى، بنسبة انخفاض 9.6% على أساس سنوي.

فيما حققت شركة مصر للأسواق الحرة خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019، أرباحاً بلغت 35.7 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 21.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية بنسبة نمو 69% على أساس سنوي.

وفى سياق متصل نفت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، ما نشر بشأن حبس رئيس الشركة عامين وإبعاده عن منصبه والمجلس الحالي في بيع الأراضي المملوكة لها، مضيفة أنها عملت معارضة على القضية رقم 408، وتم تحديد أول جلسة يوم 8 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنها ستقوم بتقديم كافة المستندات الدالة على عدم وجود أي مخالفات على الشركة والخاصة بالقوائم المالية غير المدققة والمدققة عام 2016 خلال فترة توقف الشركة عن العمل.



ثروة كابيتال

أعلنت شركة ثروة كابيتال، عن تنفيذ عمليات شراء 28.4 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر الطرح العام البالغ 7.36 جنيه للسهم خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وذلك ضمن آلية حساب استقرار سعر سهم الشركة.

وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت أن إجمالي أوامر البيع المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لحساب استقرار سعر سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بلغ 28.44 مليون سهم.

وفي الشهر الماضي، استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية الوافد رقم 226 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسية، وهي أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

وتم تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 295.2 مليون سهم بنسبة 47.2% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 7.36 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 2.2 مليار جنيه، وبلغ عدد أسهم الطرح العام 29.5 مليون سهم تمثل 10% من عدد الأسهم المعروضة للبيع و4.7% تقريباً من أسهم رأسمال الشركة المصدر.

وتمت تغطية الطرح العام 30.1 مرة بما يعادل نسبة تخصيص 3.3%، حيث بلغ إجمالي الكمية المطلوبة عدد 887.4 مليون سهم، موزعاً على 2306 أوامر لعدد 2271 عميلاً.

البورصة تربح 11.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 11.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 791.462 مليار جنيه.