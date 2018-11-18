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أحد العاملين المفصولين من الشرق الإخوانية يفضح الحسابات المضروبة لأيمن نور

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:39 م
أحد العاملين المفصولين من الشرق الإخوانية يفضح الحسابات المضروبة لأيمن نور أيمن نور
كتب أحمد عرفة
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أكد خالد إسماعيل، أحد العاملين المفصولين من قناة الشرق الإخوانية، تورط أيمن نور رئيس القناة فى تدشين حسابات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعى لخداع أنصاره، وشراء حسابات مضروبة من دول عديدة.

 

وقال خالد إسماعيل، فى تصريحات له عبر صفحته على فيس بوك: "حد يقول لليبرالى والدكتور المزيف إنه لما ينشر صورة له لن يجمل تاريخه الملوث الذى سيتم فضحه لاحقا، ولن يخدع الناس بلايكات الحسابات المضروبة من الفلبين وبنجلاديش وروسيا مثل شهادته المزورة".

 

وأضاف العامل المفصول من قناة الشرق الإخوانية،: "الحسابات الخاصة بأيمن نور اشتراها بدولاراته الملوثة، فيجب ملاحظة كمية الحسابات الفيك واللجان الإلكترونية، خاصة أن كل الحسابات تأتى من الفولورز الخاصين به على تويتر، وكله بالدولارات التى حصل عليها من متاجرته بالكثير من القضايا".


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