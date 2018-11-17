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6 قطاعات حققت 73% من نمو الناتج المحلى خلال الربع الأول.. تعرف عليها

السبت، 17 نوفمبر 2018 05:37 م
6 قطاعات حققت 73% من نمو الناتج المحلى خلال الربع الأول.. تعرف عليها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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ساهمت 6 قطاعات اقتصادية فى تحقيق 73% من نمو الناتج المحلى خلال الربع الأول، وهى: الغاز والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة التجزئة والجملة والاتصالات والصناعات التحويلية.

فيما يلى نسبة مساهمة هذه القطاعات فى نمو الناتج المحلى:

1- 13% ساهم بهم قطاع الغاز فى نمو الناتج المحلى

2- 10% ساهم بهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة فى نمو الناتج

2- 9% ساهم بهم قطاع الزراعة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الأول

4- 7% هى نسبة مساهمة قطاع الاتصالات فى نمو الناتج المحلى

5- 7% ساهم بهم قطاع الأنشطة العقارية فى نمو الناتج المحلى

6- 6% هم نسبة مساهة الصناعات التحويلية


وبلغ النمو الاقتصادى خلال الربع الأول 5.3% معتمدًا على قطاعات الغاز بواقع 21.8% وقطاع الاتصالات بواقع 16.5% وقطاع قناة السويس بواقع 12.3% وقطاع التشييد والبناء بواقع 6%.


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