6 قطاعات حققت 73% من نمو الناتج المحلى خلال الربع الأول.. تعرف عليها

ساهمت 6 قطاعات اقتصادية فى تحقيق 73% من نمو الناتج المحلى خلال الربع الأول، وهى: الغاز والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة التجزئة والجملة والاتصالات والصناعات التحويلية.
فيما يلى نسبة مساهمة هذه القطاعات فى نمو الناتج المحلى:
1- 13% ساهم بهم قطاع الغاز فى نمو الناتج المحلى
2- 10% ساهم بهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة فى نمو الناتج
2- 9% ساهم بهم قطاع الزراعة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الأول
4- 7% هى نسبة مساهمة قطاع الاتصالات فى نمو الناتج المحلى
5- 7% ساهم بهم قطاع الأنشطة العقارية فى نمو الناتج المحلى
6- 6% هم نسبة مساهة الصناعات التحويلية
وبلغ النمو الاقتصادى خلال الربع الأول 5.3% معتمدًا على قطاعات الغاز بواقع 21.8% وقطاع الاتصالات بواقع 16.5% وقطاع قناة السويس بواقع 12.3% وقطاع التشييد والبناء بواقع 6%.
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