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4 أيام حبس لقاتلى شاب بسبب علاقة غير شرعية مع فتاة بالتبين

السبت، 17 نوفمبر 2018 07:27 م
4 أيام حبس لقاتلى شاب بسبب علاقة غير شرعية مع فتاة بالتبين حبس - صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الكلية، بحبس المتهمين بقتل شاب فى التبين بسبب علاقة غير شرعية مع ابنة أحدهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من ربة منزل يفيد تغيب نجلها "م.م" 25 سنة، عامل، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتغيب كان على علاقة بفتاة ورفض أهلها الزواج منها.
وبتقنين الإجراءات والتحريات الأمنية، تبين أن المتغيب أقام علاقة غير شرعية مع الفتاة، وتشاجر على إثرها مع أسرتها، وتبين أن والد الفتاة قام بمساعدة أحد أقاربه باستدراج الضحية وقتله من خلال ضربه بآلة حادة على مؤخرة رأسه ودفن جثته فى منطقة جبلية متاخمة لمدينة التبين.


تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم العثور على جثة الضحية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


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