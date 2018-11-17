13 رسالة من السيسي فى افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ.. تعرف عليها

كتبت- آية دعبس ومحمد شرقاوى

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، فى افتتاح فعاليات المؤتمر العالمى الرابع عشر للتنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ.

وتضمنت كلمة الرئيس رسائل للمجتمع الدولى للحفاظ على البيئة وثرواتها من الانقراض.

وكانت أبرز رسائل السيسى:

1- مصر وضعت دستورا قويا ذو أسس راسخة للحفاظ على البيئة وثرواتها

2- استهلاك العالم سنويا يزيد بنسبة أكبر من 30% عما تنتجه النظم من موارد

3- المجتمع الدولى أكد ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجى

4- المؤتمر يأتى فى وقت يواجه فيه التنوع البيولوجى مخاطرا

5- مصر عازمة على العمل مع كافة الأطراف لزيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى

6- ندرك قيمة عنصر تنمية المستدامة للحفاظ على الأجيال والتمتع بالصحة

7- مصر تولى أهمية خاصة لقيمة التنوع البيولوجى فى التنمية المستدامة

8- يجب الحفاظ على التنوع البيولوجى فى داخل الأنظمة العالمية

9- يجب إيجاد برنامج متكامل للتعامل مع التغيرات البيئية.

10- مصر أطلقت مبادة تتماشى مع دمج التنوع البيولوجى مع جميع القطاعات المصرية

11- مصر تؤكد عزمها على العمل مع جميع الأطرف لضمان إنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه.

12- سعينا كمجتمع دولى، لإعلان استراتيجية عالمية للتاغم مع البيئة فى 2010، للحفاظ على التنوع البيولوجى والاستخدام المستدام والتقاسم العادل لاستخدام الموارد.

13- البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تتضمن بيانات مقلقة تعكس تراجعا ملحوظا فى الموارد على رأسها الغابات فضلا عن اختفاء بعض الكائنات الحية.