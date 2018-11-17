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وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني إلى مطار القاهرة الدولى

السبت، 17 نوفمبر 2018 05:53 ص
وصول جثمان الشهيد ساطع النعماني إلى مطار القاهرة الدولى الشهيد ساطع النعمانى
كتب محمود عبد الغنى
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وصلت مطار القاهرة الدولى، طائرة مصر للطيران القادمة من لندن، على متنها جثمان الشهيد العميد ساطع النعماني..

 

وكان منفذ 35 بقرية البضائع شهد وصول قيادات من وزارة الداخلية المطار لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني..

 

ورحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي في مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.

 

يذكر أن العميد ساطع النعماني كان يشغل منصب نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور ، كان قد أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013، وتم علاجة بعدة دول وعاد لعملة من جديد .


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مطار القاهرة

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الشهيد ساطع النعماني




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