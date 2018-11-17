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وصول المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمحكمة عابدين

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:12 م
وصول المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمحكمة عابدين المتهمون فى قضية التمويل الأجنبى - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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وصل منذ قليل المتهمبن فى قضية التمويل الأجنبي الى الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى مجمع محاكم عابدين، لنظر جلسة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبى".

 

وتعقد الجلسة برئاسة  المستشار  محمد على مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل وعمر عاشور.

 

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة فى عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقى، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية. 

 

والمتهمون الـ16 المعاد محاكمتهم والمفرج عنهم هم كل من، أحمد شوقي، وأحمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال علي، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد علي برعي، وروبرت فريدريك بيكر، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد أحمد علي، وحفصة ماهر حلاوة، وأمجد محمد أحمد مرسي، والشريف أحمد صبحي، ومحمد أحمد عبدالعزيز، وباسم فتحي محمد علي، ومجدي محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد، وكريستين مارجريت بادي. 

 

وسيقوم 24 متهما آخر بإعادة الإجراءات الخاصة بهم  فى القضية تمهيدا لمحاكمتهم مرة اخرى.  يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتى تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لـ5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر.  وتضمن منطوق الحكم القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من أحد الأشخاص المدعين مدنيا قبل جميع المتهمين في القضية وسقوط الحق في الطعن من المحكوم عليهم روبرت فريدريك بيكر، وشريف أحمد صبحي، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد. 

 

كما تضمن منطوق الحكم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين "المتهمين" الـ 16، بما فيهم من قضي بسقوط الطعن المقدم منهم، ودون المحكوم عليهم.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد سبق أصدرت في يونيو 2013 أحكاما بالإدانة .


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