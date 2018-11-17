وزير قطاع الأعمال يفتتح معرض Destination Africa 2018 وارتفاع صادرات الغزل 10%

كتب ــ إسلام سعيد

افتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فعاليات معرض ( Destination Africa2018) اليوم السبت، والذى تنظمه المجالس التصديرية « الملابس الجاهزة، الغزل والمنسوجات، المفروشات المنزلية» بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك».

يشارك فى المعرض نحو 150 عارضًا من مصر وبعض الدول الإفريقية بهدف خلق تكامل فى سلاسل إنتاج الصناعات النسيجية الإفريقية، ووضع مصر كمركز لوجستى للصادرات النسيجية الإفريقية.

ويتناول المؤتمر موضوعات الاستدامة فى صناعة المنسوجات والملابس، والاتجاهات والتحولات العالمية الكبرى التى تؤثر على الصناعة، ويناقش الآفاق الجديدة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات النسيجية المصنعة فى أفريقيا وتصديرها، بالإضافة إلى الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية وكيف يمكن لأفريقيا أن تتقدم نحو التنفيذ.

ويعرض المعرض سلسلة الصناعات النسيجية بدءاً من الغزل والمنسوجات وحتى صناعة الملابس الجاهزة بغرض التصدير، وسوف يعقد بالمعرض لقاءات عمل ثنائية مع المستوردين .

ويهدف المعرض إلى تحقيق تكامل تصميمى بين مصر والدول الإفريقية من جانب وهى سلسلة إنتاج وتوريد، وبين دول الجوار مثل تونس والجزائر من جانب آخر.

وعلى جانب أخر، ارتفعت صادرات مصر من الغزل والنسيج خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2018” لتبلغ 678 مليون دولار مقابل 614 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 10 %، لتستحوذ على 3.66% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال تلك الفترة.

واستحوذت 10 دول على 68% من صادرات مصر من الغزل والنسيج بقيمة 462 مليون دولار خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري، وتصدرت الدول المستوردة للغزل والنسيج المصري خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2018” تركيا بما قيمته 208.34 مليون دولار تلاها فى المرتبة الثانية السوق الإيطالي بما قيمته 103.29 مليون دولار، ثم السوق الجزائري بما قيمته 55.18 مليون دولار، تلاه السوق التونسي بما قيمته 24.38 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من الغزل والنسيج إلى السوق الألماني ما قيمته 21.36 مليون دولار ، وإلى السوق السعودي ما قيمته 13.49 مليون دولار، وإلى السوداني بما قيمته 11.43 مليون دولار، وذلك خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري .

وحققت صادرات مصر من الغزل والنسيج إلى البرتغال ما قيمته 10.25 مليون دولار ، كما بلغت صادرات إلى فرنسا ما قيمته 10.15 مليون دولار، وفى المرتبة العاشرة السوق الأميركي بما قيمته 4.13 مليون دولار.

وسجلت صادرات “الحشو، واللباد، ولا منسوجات ” نحو 125.65 مليون دولار ، والأقمشة الخاصة المنسوجة نحو 12.34 مليون دولار، والأقمشة الكروشيه نحو 26.36 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وبلغت صادرات “الألياف التركيبية أو اصطناعية” نحو 71.43 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2018″، والألياف النسيجية نباتية آخر نحو 18.77 مليون دولار، و ” الصوف والوبر الحيواني نحو 37.36 مليون دولار، وبلغت صادرات “النسيج المشرب أو المطلي أو المغطى أو منضدة” نحو 130 ألف دولار.

و سجلت صادرات مصر من الحرير الطبيعي خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري ما قيمته 420 ألف دولار، فيما بلغت صادرات الخيوط القطنية نحو 262.72 مليون دولار، و "الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية" ما قيمته 102.97 مليون دولار.