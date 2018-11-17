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وزير قطاع الأعمال: تنفيذ تجارب لزراعة القطن قصير التيلة الموسم الزراعى المقبل

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:33 م
وزير قطاع الأعمال: تنفيذ تجارب لزراعة القطن قصير التيلة الموسم الزراعى المقبل هشام توفيق وزير قطاع الاعمال
كتب إسلام سعيد
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 كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الموسم الزراعى المقبل سوف يشهد تنفيذ بعض التجارب لزراعة  القطن قصير التيلة ، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء الزراعة تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على مساحات اختبارية وبحثية صغيرة فى البداية قبل اعتماد الاصناف وزراعتها بشكل واسع .

وأوضح فى تصريحات له على هامش افتتاحه معرض   «Destination Africa» اليوم السبت، أن متوسط إنتاجية الفدان من الاصناف قصيرة التيلة تصل الى17قنطارا بدلا من 7فقط فى الاصناف الحالية طويلة التيلة فى الوقت الذى تحتاج فيه الصناعة لكميات كبيرة من الغزول والاقطان التى يتم استيرادها من الخارج.

ونوه إلى أن الحكومة تدرس التنسيق والتواصل مع  عدة دول لبحث إمكانية الاستفادة من خبراتها فى زراعة القطن قصير التيلة رافضا الإفصاح عنها لحين الانتهاء من الاختيار.

يشارك فى معرض Destination Africa  نحو 150 عارضًا من مصر وبعض الدول الإفريقية بهدف خلق تكامل فى سلاسل إنتاج الصناعات النسيجية الإفريقية، ووضع مصر كمركز لوجستى للصادرات النسيجية الإفريقية.

ويتناول  المؤتمر  موضوعات الاستدامة فى صناعة المنسوجات والملابس، والاتجاهات والتحولات العالمية الكبرى التى تؤثر على الصناعة، ويناقش الآفاق الجديدة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات النسيجية المصنعة فى أفريقيا وتصديرها، بالإضافة إلى الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية وكيف يمكن لأفريقيا أن تتقدم نحو التنفيذ.

ويعرض المعرض سلسلة الصناعات النسيجية بدءاً من الغزل والمنسوجات وحتى صناعة الملابس الجاهزة بغرض التصدير، وسوف يعقد بالمعرض لقاءات عمل ثنائية مع المستوردين .

ويهدف المعرض إلى تحقيق تكامل تصميمى بين مصر والدول الإفريقية من جانب وهى سلسلة إنتاج وتوريد، وبين دول الجوار مثل تونس والجزائر من جانب آخر.

 


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اخبار الاقتصاد

قطن طويل التيلة

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