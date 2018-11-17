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وزير قطاع الأعمال بـDestination Africa: خطة لإحلال الشركات العاملة بالغزل

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:22 م
وزير قطاع الأعمال بـDestination Africa: خطة لإحلال الشركات العاملة بالغزل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
كتب إسلام سعيد
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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن وزارته تعمل حاليا على تنفيذ خطة لإحلال وتجديد وتحديث كامل للشركات التابعة العاملة فى قطاع الغزل والنسيج والتجهيز والصباغة، على أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات.
 
وأوضح فى تصريحات له على هامش افتتاحه معرض  «Destination Africa» أن قطاع الأعمال يستحوذ على 65% من حجم نشاط الغزل والنسيج فى مصر، مشيرا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعد القاطرة التى تدعم قطاع الغزل والنسيج فى مصر خاصة فى ظل الاهتمام بذلك القطاع من المنتجين وحجم صادراته المرتفع.
 
وأشار توفيق إلى أن المشكلة الحالية تتمثل فى اعتماد القطاع الخاص فى المنتج النهائى سواء مفروشات أو ملابس جاهزة على الغزول المستوردة، مؤكدا أنه خلال عام ونصف سوف يعود المنتجون إلى الاعتماد على الغزول والمنتجات المحلية .
 
وأكد أن صناعة الغزول فى مصر تعد تصديرية لاعتمادها على القطن طويل التيلة، وتستهدف الوزارة العمل على زيادة القيمة المضافة للقطن المصرى من خلال إجراء عمليات تصنيعه عليه، خاصة وأنه إذا تم تصدير القطن بعد زيادة قيمته المضافة سوف يعمل على تحقيق صادرات تزيد بنحو 8 أضعاف الحالية، مؤكدا أنه عقب تحسين وتطوير البنية التحتية القطاع سوف تصبح مصر اكثر تنافسية من الآن.
 
وذكر وزير قطاع الأعمال أن خطة الوزارة تشمل دمج 23 شركة حاليا فى نحو 11 شركة مع تحديث كامل للمراجل والمحالج والانوال والصباغة والتجهيز مع وجود 3-4 مراكز " المحلة، كفر الدوار، حلوان" تكون شاملة لكافة مراحل الإنتاج من الغزل وحتى الملابس الجاهزة، والباقى يكون متخصص فى أحد المراحل الإنتاجية، مشيرا إلى أن هناك دراسة لإقامة مصنع جديد فى كفر الدوار الفترة المقبلة.
 
وقال  إن خطة تطوير المراجل تتمثل ايضا فى دمج 25 محلجا فى 11 محلجا وزيادة الطاقة الإنتاجية لضعفين مع إحلال الماكينات المستخدمة والتى تعود إلى 1954 ويتم حاليا تركيب محلج جديد تمهيدا لتشغيله.
 
 

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