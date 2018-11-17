وزير القوى العاملة يتابع مكان دفن ومستحقات الصيدلى المقتول على يد سعودى

كتب محمود راغب

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، تعويضات ومستحقات الصيدلى المصرى أحمد طه حسن، الذي قتل مساء الخميس الماضى، بسبع طعنات علي يد مواطن سعودي بمنطقة جازان ويعمل بإحدى الصيدليات، فضلا عن متابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة باقى الملابسات.

وتلقى الوزير تقريرا عبر المستشار العمالى عثمان رمضان بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه إلى أن القنصلية أرسلت مندوبا للتعرف علي ملابسات الحادث، ويقوم المكتب العمالي بالمتابعة وتحديد وكيل من قبل ذويه لمعرفة مكان الدفن في مصر أم بالمملكة، فضلا عن صرف المستحقات من إدارة المجموعة المالكة للصيدلية، وذلك فور إنهاء الاجراءات، كما تتابع القنصلية التحقيقات القانونية فى مقتل الصيدلى المصرى.