وزير الزراعة: فاقد الطماطم يصل 40% والبرامج الدراسية تواكب متطلبات العصر

وائل ربيعى

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن تصدير المادة الخام لا يكون فيه قيمة مضافة للحصول على العملة الصعبة، موضحا أن القطن المصرى على سبيل المثال فائق الطول لا مثيل له فى العالم وإن تم زرعه فى دول أخرى، قائلا: "لابد من تصنيعه وليس فقط تصديره كمنتج خام لأن الله حباه بميزة مهمة للغاية وهى كونه فائق الطول، وعلى الجانب الآخر نجد الطماطم المجنونة سريعة التلف ونحتاج لآلية للاستفادة منها لأن الفاقد قد يصل إلى 30 أو 40% على حسب المزارع وبعده عن المكان، حيث يتم الآن نقل الطماطم إلى الأسواق مباشرة".

وأضاف أبو ستيت، بكلمته خلال جلسة استماع صناعة الأغذية فى مصر التى تنظمها الجامعة الألمانية بالقاهرة اليوم السبت، أنه لابد من تعظيم الفائدة من مخرجات الإنتاج الحيوانى، قائلا: "نحتاج لتطوير كبير فى تصنيع اللحوم لأن رؤوس الماشية عندما تدخل المجزر لابد يخرج منها منتجات مختلفة بأقل فاقد ممكن مقارنة بما يتم حاليا، فالدول المتقدمة تخرج منها منتجات تستخدم فى الصناعات الطبية وتستفيد من مكوناتها".

وقال وزير الزراعة: "مصر فى حاجة إلى خريج مؤهل فى الجانبين الهندسة وعلوم الغذاء سيكون لدينا نقلة كبيرة أكبر مما يحدث حاليا إضافة إلى نوعية جديدة من الخريجين الذين يجمعون بين التخصصات البينية ولابد أن يكون هناك حوار مجتمعى حول البرنامج ومتوافق مع معايير لجنة القطاع الهندسى والعلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات وقد يتم تطويره لدرجات أعلى دبلوم وماجستير لخريج الزراعة ليكتسب الخبرة الهندسية والعكس لأن البرامج البينية هى المستقبل ويمكن أن تحقق إنتاج يواكب متطلبات العصر ".