وزير الرى يعلن انتهاء إنشاء 200 سد وخزان جديد لمواجهة السيول والفيضانات

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على وجود خطة متكاملة لمواجهة السيول المحتملة والأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، مضيفا أنه تم توجيه كافة قطاعات وزارة الرى بإتمام استعداداتها القصوى لمواجهة أى طارئ فى هذا الشأن.

وأوضح وزير الرى أنه تم الانتهاء من إنشاء 200 سد وخزان وبحيرة صناعية لمواجهة السيول والأمطار فى بالمناطق المعرضة لمخاطر السيول والفيضانات مثل سيناء ومدن البحر الأحمر والصعيد وكفر الشيخ.

جاء ذلك خلال افتتاح محطة صرف طلمبات طابية العبد برشيد بتكلفة 150 مليون جنيه، وتهدف المحطة الجديدة إلى تحسين حالة الصرف الزراعى بزمام 21 ألف فدان بحوض الرمال والبوصيلى برشيد وهى عبارة عن عدد 4 وحدات تصرف.

وقال وزير الموارد المائية والرى، إن محطة رشيد من المشاريع التى كانت متوقفة منذ 1998 وتم دفع العمل والانتهاء منها لتقوم المحطة بدورها فى الحفاظ على الأراضى الزراعية من ارتفاع زيادة المناسيب وتحسين جودتها وتحافظ على الزراعات والمناطق المجاورة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وخاصة فى فصل الشتاء وزيادة الأمطار والسيول.