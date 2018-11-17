وزير التنمية المحلية و3 محافظين يصلون مراكش لحضور قمة الحكومات الأفريقية

كتب ــ أشرف عزوز

وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قبل قليل إلى المملكة المغربية، على رأس وفد حكومى يضم كل من، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، والدكتورة نهال محمد نائبة محافظ البحيرة والسفير الدكتور محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى، تلبية لدعوة سكرتير عام المنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الأفريقية لحضور القمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية التى ستعقد فى مدينة مراكش تحت عنوان "الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطات المحلية والإقليمية الأفريقية"، وذلك خلال الفترة من 18 وحتى 21 نوفمبر الجارى.

وكان فى استقبال الوزير شعراوى والوفد المصرى، فؤاد العمارى سكرتير المنظمة والسفير محمد خليل نائب السفير المصرى فى المغرب .

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى اهتمام مصر بالتفاعل مع هذه المنظمة الجامعة للمدن العالمية للتعرف على أحدث التجارب وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للمحافظات المصرية للتفاعل مع مختلف المحافظات فى الدول الأخرى.

وأشار الوزير إلى أن الزيارة تهدف أيضا إلى التعرف على أهم التجارب فى مجال تطوير المدن ومواجهة التحديات التى تواجه المدن الكبرى وكيفية ايجاد الحلول فيما يتعلق بالتخطيط العلمى لمواجهة مشكلات التكدس السكانى والعشوائيات والحفاظ على البيئة ومشكلات الصحة والنقل والخدمات.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه سيتم خلال المشاركة المصرية طرح استضافة مقر المنظمة الافريقية للمدن فى القاهرة ممثلة لإقليم شمال أفريقيا، كما سيتم عرض تجارب ناجحة للمحافظات المصرية فى مختلف جوانب تخطيط وتنمية المدن واتاحة هذه الخبرات للأشقاء الافارقة، خاصة ما يتعلق بمركز سقارة للتنمية المحلية للتدريب التابعة للوزارة والتى تعتزم الوزارة فتحها لاستضافة متدربين أفارقة بالتعاون مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية المصرية تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بافريقيا فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقى اعتباراً من عام 2019 .

وأوضح الوزير، أنه من المقرر أن يعرض الوفد المصرى تجارب تتعلق بدور المرأة فى التنمية المحلية وريادتها وتوليها مناصب فى الإدارة المحلية واهتمام الدولة بدعم المرأة باعتبارها أحد أركان المجتمع الأساسي.

وأكد الوزير أهمية المشاركة المصرية فى هذه القمة لفتح آفاق للتعاون مع نظرائنا فى الدول الافريقية، وكافة الدول المشاركة، بالاضافة إلى تعزيز دور مصر على الصعيدين العربى والأفريقى فى مجال الحكم المحلى واللامركزية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن القمة سيشارك فيها 47 من وزراء التنمية المحلية ووزراء معنيون بالشئون المالية والبيئية بالاضافة إلى 750 محافظاً و3000 رئيس مدينة، مشيرا إلى أن المشاركة المصرية ستكون فرصة لعقد عدد من اللقاءات الثنائية بين كافة الحضور لتبادل الخبرات.