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وزير الإعلام الصينى: إنجازات عهد السيسى حافظت على استقرار مصر.. صور

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:09 م
وزير الإعلام الصينى: إنجازات عهد السيسى حافظت على استقرار مصر.. صور جيانج جيان قوه وزير الإعلام الصيني مع الزميل محمد السيد محرر اليوم السابع
رسالة بكين - محمد السيد
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محمد-السيد
 

التقى جيانج جيان قوه نائب رئيس قطاع الإعلام باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ووزير الإعلام الصينى، بالوفد الإعلامى المصرى الذى يزور الصين بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستعلامات المصرية والسفارة الصينية بالقاهرة.

 

شارك فى الوفد، محمد حبيب، ومحمد أنور، و كريم شكرى من الهيئة العامة للاستعلامات، ومحمد السيد الصحفى بجريدة اليوم السابع، وعمرو جلاء صحفى بجريدة الأخبار، وعادل الدرجلى الصحفى بجريدة الوطن، وأحمد بشتو مقدم برنامج بقناة  Dmc، وأحمد البحيرى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

 

وقال جيانج جيان قوه نائب رئيس قطاع الإعلام باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ووزير الاعلام الصينى، أنه سبق له زيارة مصر من قبل، مضيفا أنه شاهد خلال الزيارة التطورات والإنجازات العظيمة التى حدثت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى حافظت على استقرار الدولة المصرية والمنطقة والتى تركت لديهم انطباعا بتحقيق مصر الكثير من الاستقرار .

 

وأضاف جيانج جيان قوه أن المصير الشعبى الصينى و المصرى واحد و يتواصل سويا، وأنه فى عهد الرئيس الصينى شى جين بينج والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى شهدت العلاقات بين البلدين ترقية مستمرة، متابعا: "فكلا البلدين ينتمى إلى دول حضارية والمصير للشعبيين دائما متصلا".


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