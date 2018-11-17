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وزيرة البيئة: قانونا المحميات والمنافع المشتركة سوف نعرضه على مجلس النواب

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:32 م
وزيرة البيئة: قانونا المحميات والمنافع المشتركة سوف نعرضه على مجلس النواب الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانونا المنافع المشتركة، والهيئة الاقتصادية للمحميات الطبيعية، بصدد العرض على مجلس النواب، مشيرة إلى أنهما ضمن القوانين الهامة تحت اتفاقية التنوع البيولوجى للحفاظ على الأنواع.
 
وأضافت ياسمين، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى للأمم المتحدة،: أصبحنا نتلقى الكثير من البلاغات من المواطنين، لرصد عمليات التجارة غير الشرعية فى الحياة البرية، مشيرة إلى أن مصر لا تعانى من مشكلة التجارة غير الشرعية  بالحياة البرية، بنفس المستوى الذى تعانى منه بلدان إفريقية أخرى.
 
ومن ناحيته، قال خوسيه أوكتافيو سفير المكسيك، إن وزير البيئة المكسيسكى لم يستطع الحضور وذلك لاقتراب إجراء تغيير حكومى، ولكن ذلك لا يعنى عدم إلتزام المكسيك ببنود اتفاقية التنوع البيولوجى، مشيرا إلى أنه يرأس الوفد الذى يضم العديد من خبراء مجال البيئة، لقد لاحظت أن الوزيرة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد لديها القدرة على رئاسة المؤتمر لذا فأن المكسيك ملتزمة بدعم المبادرة المصرية.
 
 
 
 
 
 
 

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