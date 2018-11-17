وزيرة البيئة: السيسى أول رئيس للجمهورية يحضر حدث عالمى بيئى

كتب محمد شرقاوى

قالت وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس لجمهورية مصر العربية يحضر حدث عالمى بيئى على أرض مصر، وكل الشكر والتقدير له، كما قدمت الشكر لدولة المكسيك على قيادتها لمؤتمر التنوع البيولوجى العامين الماضيين كما قدمت الشكر للأشقاء الأفارقة على دعمهم لمصر لعقد مؤتمر التنوع البيولوجى على أرض السلام.

وأضافت الدكتور ياسمين خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر المنعقد فى مدينة شرl الشيخ، أن انعقاد المؤتمر على أرض مصر يؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضايا البيئية والبيولوجية، مضيفة أن المؤتمر يعطى رسالة بأن التنوع أساس الحضارات واستدامتها.

وتابعت وزيرة البيئة، أن مصر تهتم بالبيئة والحرص على دمجها فى التنمية وعلى أعلى مستوى، ومسئولة على إشراك الجميع فى رسم خريطة طريق للحفاظ على البيئة.