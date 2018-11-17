وزيرة البيئة: التغيرات المناخية لم تترك دولة واحدة دون إحداث تأثيرات عليها

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المبادرة المصرية للتنوع البيولوجى، والتغيرات المناخية ومكافحة التصحر، ليست اختراعا جديدا، ومصر تدعو العالم لإعادة الأشياء إلى أصلها من جديد، لأن هناك العديد من الأسباب التى تضطرنا إلى ذلك، والذى سيحقق عائدا على الجميع، فى ظل وجود فجوة فى تمويل أهداف التنمية المستدامة حول العالم، بجانب أننا قادرين على أن نصبح فائزين فى أكثر من مجال.

وأضافت ياسمين، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى للأمم المتحدة، فى مدينة شرم الشيخ: آثار تغير المناخ لم تترك دولة واحدة سواء ريفية أو مدنية، إلا وتركت آثار عليها، مشيرة إلى أن من حق كل عضو فى الاتفاقية أن يعرب عن رأيه الخاص فى التمويل الخاص بها، وما يتم داخلها، مؤكدة أن السكرتارية الخاصة بالاتفاقية تتابع تنفيذ ما يتم مناقشته بعدد 196 دولة خلال عامين، بجانب الإعداد للمؤتمر الجديد.