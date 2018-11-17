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بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية ..

وزارة السياحة تنظم زيارة لـ 10مدونين من أشهر رواد مواقع التواصل بأمريكا

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:47 م
وزارة السياحة تنظم زيارة لـ 10مدونين من أشهر رواد مواقع التواصل بأمريكا رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت أمال رسلان
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تختتم اليوم فعاليات الزيارة السياحية، التي شاركت وزارة السياحة في تنظيمها بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لوفد يضم ١٠ من أشهر المدونين على مواقع التواصل الاجتماعى بالولايات المتحدة الامريكية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تحديث آليات الترويج السياحى لمصر والاستفادة من المنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.

وشمل برنامح الزيارة، التي استمرت من ١١ وحتى ١٧ نوفمبر الجاري، جولة بالمتحف المصرى الكبير، كفرصة لالقاء الضوء على هذا المشروع الضخم وذلك في ضوء خطة الوزارة للترويح لافتتاح المتحف في ٢٠٢٠ GEM2020 .

كما تضمن البرنامج زيارة لأهرامات الجيزة وشارع المعز بالقاهرة، وقام الوفد بالسفر الى مدينة الأقصر حيث زاروا معبد الكرنك، ومعبد خونسو الذي تم تجديده حديثًا، كما قاموا بزيارة مدينة الجونة بالبحر الأحمر.
وأكدت وزارة السياحة على دور مواقع التواصل الاجتماعى كأحد أهم الآليات الحديثة للترويج السياحة على مستوى العالم لا سيما فى ظل وجود متابعين بالملايين لمثل هؤلاء المدونين على مستوى العالم.

ومن جانبهم أبدى المدونون انبهارهم بالمتحف المصرى الكبير وضخامته، وبالآثار المصرية، كما أبدوا إعجابهم بالمزيج السياحى الذى شعروا به عند زيارتهم لمدينة الأقصر ثم مدينة الجونة.

وأشاد المدونون بحسن استضافة الشعب المصرى لهم، وبالأمن والامان الذى وجدوه خلال زيارتهم، وقد وضع المدونون صور للأماكن المختلفة التي زاروها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، كما وضعت الغرفة الامريكية صور الزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاج egyptunveiled#.

 

 


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