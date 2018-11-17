هشام عرفات يستعرض مشروعات الطرق والسكة الحديد والنقل البحرى والنهرى

كتب رضا حبيشى

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن القيادة السياسية والحكومة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع النقل من خلال تنفيذ خطة تجديد وتطوير وتحديث مرافق النقل وجميع عناصر منظومة النقل وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية عبر توسيع قدرات محاور الربط والمراكز الحدودية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.

وأشار الدكتور هشام عرفات، خلال مؤتمر تعديات واقع النقل وتطلعات المستقبل، إلى أهم المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل في مصر في الوقت الحالي حيث أوضح أنه في مجال الطرق والكباري جاري استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم جديدة تضاف الي الشبكة الحالية بتكلفة 85 مليار جنيه وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بتكلفة 20 مليار جنيه.

وفي مجال السكك الحديدية، لفت وزير النقل إلى إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و عدد 1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة بتكلفة اجمالية 48 مليار جنيه وكذلك تنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كم بتكلفة 12,6 مليار جنيه لتحقيق أعلى معدلات الأمان على شبكة السكك الحديدية والتطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان وتطوير عدد 156 محطة علي خطوط الشبكة بتكلفة 2,5 مليار جنيه والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة بتكلفة 5 مليار جنيه.

أما في مجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككى، فأوضح وزير النقل أنه يتم إستكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق ( عدد 6 خطوط ) وإنشاء خط القطار الكهربائي " السلام – العاشرمن رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة " بطول 69 كم وتكلفة 1200 مليون دولار و تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13,7 كم وتكلفة 363 مليون يورو.

وفي مجال النقل البحرى، أكد الدكتور هشام عرفات على أنه يتم اعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية بالإضافة إلي تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها وبما له من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي واهمها المحطات المتعددة الاغراض في الاسكندرية ودمياط وسفاجا.

وبخصوص مجال الموانئ الجافة واللوجيستيات، قال وزير النقل إنه تم التخطيط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بمعرفة القطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها " السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط " ) وإنشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية عند تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع المحاور الرئيسية على الشبكة.

وفيما يتعلق بمجال النقل النهري أكد الوزير ان هناك خطة لزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط علي شبكة الطرق والتخطيط للطرح علي المستثمرين والقطاع الخاص انشاء عدد 5 موانئ نهرية حديثة " بإجمالي طاقة تداول 40 مليون طن / سنة بالاضافة الي تنفيذ نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS) لتتبع حركة الوحدات النهرية .

مضيفاً أن وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا بتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الاساسية لتنفيذ الخطة الشاملة للتطوير وذلك من خلال مراكز التدريب المتخصصة بالقطاعات المختلفة مع تطوير برامج التدريب للكوادر الفنية .

وفي نهاية كلمته توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل بالشكر للقائمين علي تنظيم هذا المؤتمر متمنياً بان تنتهي جلساته الي نتائج وتوصيات محددة يكون من شأنها تطوير عناصر منظومة النقل البري والسككي والبحري بإعتبارها الركيزة الاساسية لنهضة وتقدم الدول .