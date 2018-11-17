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نيابة الشرقية تصرح بدفن جثث 3 أشخاص قتلوا فى تبادل النيران مع الشرطة

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:53 م
نيابة الشرقية تصرح بدفن جثث 3 أشخاص قتلوا فى تبادل النيران مع الشرطة جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التصريح بالدفن 3 جثث بينهم مسجل خطر يدعى القذافى، حيث لقى مصرعهم فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بلبيس.

 

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بمصرع"محمود ف ال" 27 سنة وشهرته القذافى، مقيم بساتين الإسماعلية مركز بلبيس، ومن العناصر الإجرامية المعروف عنها حيازة السلاح والمخدرات، وصادر له قرار من النيابة بالضبط والإحضار فى عدد 7 قضايا ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية استعمال قوة، وسبق اتهامه فى 16 قضية متنوعة، ومعه" رامى م م " 18 سنة عاطل شهرته الجوكر مقيم السعادات، و" أحمد س ن " 33 سنة مقيم السعادات،كان برفقته ولقيا مصرعهما معه فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية و63 طلقة وعدد 2 قنبلة يدوية هجومية وسلاح أبيض ، وتم نقل الجثث إلى مستشفى بلبيس العام.

 

وفى سياق متصل قام عدد من المحامين بنقابة بلبيس بتعليق العمل بالمحكمة، إحتجاجا على مقتل محامى فى الواقعة، وقال عادل عفيفى المحامى، وعضو النقابة العامة، أن " أحمد السيد نعمة " تم قتله بالخطأ فى المأمورية، وطالب المحامى العام بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة وتحريز أسلحة ضباط المباحث.

 


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