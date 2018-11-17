نقيب المعلمين: سنرفع توصية بتدريس ترشيد المياه لجميع المراحل

قال "خلف الزناتى" نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن قضية المياه أصبحت قضية أمن قومى للدولة المصرية وأصبحنا نقترب من حد ندرة المياه طبقاً للتصنيفات المعمول بها فى الأمم المتحدة، لافتاً الى أن نقابة المعلمين سترفع توصية الى كل الجهات المعنية بوجوب شمول المناهج الدراسية لكل المراحل التعليمية وحتى مرحلة الجامعه على قضية التوعية بترشيد المياه.

جاء ذلك خلال مؤتمر "الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه – حملة الأمن المائى – 2018 –2019" برعاية السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسى" المنعقد اليوم الجمعة بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة بالتعاون مع النقابات المهنية وائتلاف حب الوطن والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى ومؤسسات المجتمع المدنى والهيئة القومية لمياه الشرب.

وأشار "الزناتى" إلى أن القيادة السياسية لم تغفل تلك القضية الهامة وأن توصيات منتدى شباب العالم 2018 التي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها "تكليف أجهزة الدولة لتنفيذ حملة دعائية إقليمية ودولية بالتنسيق مع إدارة المنتدى لتوعية الرأي العام والشباب بخطورة قضية الأمن المائى" وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للنقابات والجمعيات الأهلية والمؤسسات العمالية ومؤسسات المجتمع المدنى الأهلية بالاشتراك مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة سيتم تنفيذ جميع الحملات الخاصة بترشيد المياه سواء التوعية أو التدريب أو الترشيد أو التنقية والتحلية.

وأوضح "الزناتي" أن مصر تواجه مشكلة حقيقية متزايدة بسبب محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية إلى جانب النمو الصناعي والزراعى والاحتياجات المتزايدة فى ظل ثبات حصتها من مياه النيل منذ أكثر من نصف قرن، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً وهي ثابتة منذ خمسينيات القرن الماضى مشيراً إلى أن الرى بالغمر يستحوذ على نسبة 80 % من مياه النيل وهو ما يدعونا الى اللجوء الى طرق الرى الحديثة لترشيد تلك النسبة الكبيرة من المياه.

وأضاف "نقيب المعلمين" أن المرحلة الأولى للتطبيق العملي لحملة ترشيد المياه باستخدام وتركيب أدوات الترشيد تشمل 27 مدرسة و27 مركز شباب و27 مسجدا و27 كنيسة و27 نقابة مهنية و27 مقر نقابة عمالية و27 مبنى جمعية أهلية و27 شركة و27 كلية لافتاً الى أن ائتلاف حب الوطن سيقوم بالتنسيق مع النقابات المهنية لإدارة تلك الحملة منوهاً الى ضرورة تكاتف جهود الحكومة مع المواطنين وجميع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات ووزارتى الرى والأوقاف والتعليم للحد من إهدار المياه.

حضر المؤتمر كل من "إبراهيم شاهين" وكيل أول النقابة العامة للمعلمين و"محمد عبد الله" الأمين العام و"محمد مدين" أمين الصندوق و"حامد الشريف" و"احمد شعبان" و"احمد حسام" الأمناء المساعدين ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين وفتحى ندا نقيب الرياضيين و"مصطفى الشربينى" منسق عام الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه واللواء "أحمد زغلول مهران" نائب رئيس الحملة و"شيرين دسوقى رئيس اللجنة الفنية والعميد "طلعت الدراجينى" واللواء إيهاب الشحات الأمناء المساعدين والنائب يوسف البدرى وشاهيناز الحديدي وسهام نصر وفاتن عريف وفاطمة الخميسى ومنى الصعيدى أعضاء الهيئة العليا وأحمد عبد التواب الأمين العام المساعد ودعاء يونس ممثل الحملة ببورسعيد وحسام محمود منسق الشباب وأمجد أبو السعود ودعاء طه حسين منسقى الشباب ولفيف من السادة الإعلاميين والصحفيين.