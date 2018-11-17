نقيب الصيادلة يتابع عودة جثمان الصيدلى من السعودية.. ويجتمع مع ممثل لشركته

كتبت آية دعبس

قام الدكتور محي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب بدعوة الرئيس التنفيذي لشركة النهدي للحضور بالقاهرة حيث عقد اليوم اجتماع طارئ بحضور الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، والدكتور محمد الزغبى، امين صندوق التكافل، مع ياسر الجوهرجي المدير التنفيذي لمجموعة النهدى بالسعودية، والوفد المرافق له، لمناقشة كافة موضوعات قضية الشهيد الدكتور أحمد طه الذى قتل غدرًا بالسعودية بسبع طعنات.

ناقش الاجتماع كافة الأمور المتعلقة بعودة جثمان الشهيد الدكتور أحمد طه وفريق المحامين الذى يتابع القضية وحصول أسرة الشهيد على جميع مستحقاته المالية، كما تم مناقشة عدد من المشاكل الموجودة داخل الشركة وكيفية حلها.

وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن المهندس ياسر الجوهرجى، المدير التنفيذي لشركة النهدى، أكد علي متابعة الشركة لقضية مقتل الصيدلي أحمد طه الذى كان يعمل بإحدى صيدلياتها بالسعودية، وأن الشركة ستفى بجميع التزاماتها تجاه أسرة الصيدلى، من مستحقات مالية وإجراءات قانونية للحصول على حق الشهيد لأنه حقه وليس منحه من احد خاصة أنه كان يدافع عن عمله.. مشيرا إلى أنه أثنى على جهود الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، الذي قام بتنسيق هذا اللقاء.

أضاف أن المدير التنفيذى للشركة ومدير المنطقة الجنوبية بالسعودية قد زاروا عائلة الشهيد وتم الاتفاق على المرور المتعلقة بعودة جثمانه ومستحقاته وفريق المحامين الذى يتابع القضية.. وقدموا واجب العزاء، وتم التواصل مع نقيب صيادلة مصر، والتأكيد على أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بالحادث وتسخر له كافة الامكانيات.

أكد أنه تم مناقشة عدد من المشاكل الموجودة داخل الشركة وكيفية حلها لتفادى تكرار هذا الحادث مره أخرى، وكيفية تأمين الصيادلة المصريين العاملين بالشركة، ووعد بترتيب لقاء مع جميع الصيادلة عقب الأزمة وتنفيذ كافة مقترحاتهم ، وكذلك ترتيب لقاء بين وفد النقابة العامة المتابع للقضية مع الصيادلة العاملين بالشركة.