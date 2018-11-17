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نقل العاملين بمجلس التدريب الصناعى من جهاز المشروعات لـ"تحديث الصناعة"

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:00 ص
نقل العاملين بمجلس التدريب الصناعى من جهاز المشروعات لـ"تحديث الصناعة" أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة
كتب – إسلام سعيد
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نصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى رقم 2370 لسنة 2018 والخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على نقل تبعية جميع العاملين فى مجلس التدريب الصناعى إلى مركز تحديث الصناعة وذلك بعد استقلال جهاز المشروعات عن وزارة الصناعة.

يشار إلى أنه تم دمج مجلس التدريب الصناعى مع جهاز المشروعات الصغيرة بموجب القرار رقم 974 لسنة2017 عندما كانت تبعية الجهاز إلى وزارة التجارة والصناعة، وعقب استقلال الجهاز يعود العاملون فى مجلس التدريب الصناعى إلى مركز تحديث الصناعة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

 

وأكد قرار رئيس الحكومة على استمرار العاملون السابق نقلهم إلى الجهاز فى ممارسة أعمالهم به لحين اتخاذ الإجراءات المقررة لإتمام نقلهم منه.

 


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