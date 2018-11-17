نائب رئيس اليمن: حريصون على خيار السلام.. والحوثيون يهدرون الفرص

إيمان حنا

جدد نائب رئيس اليمن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، التأكيد على خيار السلام الذي يستمر الحوثيون في إهدار فرصه المتكررة، وموقف الشرعية الثابت بقيادة رئيس الجمهورية نحو السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، مرحباً بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي وتأكيد الأشقاء والأصدقاء على الحل السياسي المبني على قرار مجلس الأمن 2216، وثمن المواقف الأخوية الصادقة لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمر في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، حسبما أوردت "سبأ".

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود والعمل بتفانٍ وإخلاص وصدق بما يخدم أبناء الشعب اليمني واستعادة دولتهم وإرساء الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن، مؤكداً بأنه لا كرامة لليمنيين بلا دولة ولا عزة بدون وطن، ولا وطن في ظل وجود المشروع الإيراني التخريبي ومحاولاته التدميرية في اليمن وطموحاته اللامشروعة في بلادنا والمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم، و ضم عدداً من قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقادة المناطق العسكرية، وفي اللقاء الذي حضره مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن طاهر العقيلي، والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، وقائد قوات التحالف بمأرب العميد الركن عون القرني، ناقش الحاضرون المستجدات الميدانية والتطورات العسكرية وأحوال المقاتلين الأبطال والوحدات العسكرية.