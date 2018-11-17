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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:33 م
ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط- معتز الشربينى - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة  بينما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

أصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه وصول  رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 144066  بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 37774 طنا  كما غادر الميناء قطاران لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 2549 طن قمح  ، فى حين غادر عدد 76 سيارة نقل محملة بـ 3714 طن قمح .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5100 طن يوريا و 2850 طن سوبر فوسفات و 3650 طن رمل و 34450 طن ملح و 460 طن أسمنت و 810 طن جبس و 50 طن سماد سائل .


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