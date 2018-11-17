موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر التنوع البيولوجى

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها افتتاح الرئيس السيسى مؤتمر التنوع البيولوجى

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

السيسي: مصر عازمة على العمل مع كافة الأطراف لزيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤكد عزمها العمل مع كافة الأطراف، لزيادة الوعى يقضية التنوع البيولوجى، والأخطار التى تحيط بها، والأثار شديدة السلبية المترتبة على تدهوره، والتى لابد أن نقدر معه ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية، لاتمام الدمج بين التنوع البيولوجى، والقطاعات المعنية.

وزير الرى يعلن انتهاء إنشاء 200 سد وخزان جديد لمواجهة السيول والفيضانات

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على وجود خطة متكاملة لمواجهة السيول المحتملة والأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، مضيفا أنه تم توجيه كافة قطاعات وزارة الرى بإتمام استعداداتها القصوى لمواجهة أى طارئ فى هذا الشأن.

شقيق ساطع النعمانى: أشكر الرئيس والداخلية على سرعة نقل جثمان الشهيد للقاهرة

قدم سراج النعمانى شقيق الشهيد العميد ساطع النعمانى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة الجمهورية، وكذلك قطاعى الإعلام، والعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، وقيادات مطار القاهرة الدولى لما بذلوه من جهد لسرعة نقل جثمان الشهيد إلى القاهرة .

الرئيس السيسي يغادر مؤتمر التنوع البيولوجى

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعة المؤتمرات بعد افتتاح فعاليات المؤتمر العالمى الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ.

الرئيس السيسى : يجب الحفاظ على التنوع البيولوجى فى داخل الأنظمة العالمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه يجب الحفاظ على التنوع البيولوجى فى داخل الأنظمة العالمية، ويجب إيجاد برنامج متكامل للتعامل مع التغيرات البيئية.

الرئيس السيسى: مصر وضعت دستورا قويا يتضمن أسسا للحفاظ على البيئة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تناقش أهم قضية من قضايا العالم وهى قضية التنوع البيولوجى، ومصر تدرك قيمة لعنصر تنمية المستدامة للحفاظ على الاجيال والتمتع بالصحة، ومصر تولى أهمية خاصة لقيمة التنوع البيولوجى فى التنمية المستدامة ، وذلك خلال كلمته فى مؤتمر مؤتمر العالمى الرابع عشر للتنوع البيولوجى المنعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

شاهد.. الفيلم التسجيلى لمؤتمر التنوع البيولوجى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فلما تسجيليا عن فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.

سكرتيرة اتفاقية التنوع البيولوجى:نعيش لحظة فاصلة ويجب مواجهة الانقراض

قدمت كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجى بالأمم المتحدة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وكل المصريين على حفاوة الاستقبال فى مصر، مضيفة أن مصر كانت على مدار آلاف السنين فى صدارة الحضارة البشرية.

الرئيس السيسى يصل قاعة افتتاح فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، لافتتاح فعاليات المؤتمر العالمى الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ.