مقتل 36 مدنياً على الأقل فى غارات للتحالف الدولى على شرق سوريا

أ ف ب

قتل 36 مدنياً على الأقل من أفراد عائلات مقاتلى تنظيم داعش الارهابى جراء غارات نفذها التحالف الدولى بقيادة أمريكية السبت على آخر جيب تحت سيطرة الجهاديين فى شرق سوريا، وفق ما أحصى المرصد السورى لحقوق الانسان.

وأفاد مدير المرصد رامى عبد الرحمن وكالة فرانس برس عن مقتل "36 مدنياً بينهم 17 طفلاً من عائلات التنظيم فى غارات للتحالف استهدفت فجراً قرية أبو الحسن" الواقعة قرب بلدة هجين فى دير الزور، لافتاً كذلك الى مقتل "سبعة آخرين لم يعرف ما اذا كانوا مدنيين أم ارهابيين".

ثم تفرعت الى فصائل عديدة. وبايع إحدها المتمركز فى باسيلان، تنظيم داعش.