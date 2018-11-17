مقتل رجل دين على يد مجهولين فى البصرة جنوب العراق

(أ ش أ)

أعلن مصدر أمنى فى محافظة البصرة، جنوب العراق، مقتل رجل دين بنيران مجهولين قرب داره السكنية الواقعة فى مركز المحافظة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة عن المصدر - الذى لم تسمه - القول إن مجهولين أطلقوا النار على رجل دين لدى تواجده قرب داره الواقعة فى منطقة سكنية ضمن مركز المحافظة؛ ما أدى إلى مصرعه، مشيرا إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الجريمة.

يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمنى بالاستقرار، وتشهد بين حين وآخر جرائم جنائية مختلفة، كما تحصل فى المحافظة خلافات عشائرية تتطور أحيانا إلى تفجير عبوات صوتية وتبادل إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.