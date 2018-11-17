مقتل أكثر من 40 شخصا فى هجوم على مأوى للاجئين بجمهورية أفريقيا الوسطى

(رويترز)

قال مشرع إن أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب عشرات آخرون فى هجوم على بعثة كاثوليكية تؤوى 20 ألف لاجئ فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقع الهجوم يوم الخميس فى بلدة إلينداو التى تقع على مسافة 300 كيلومتر شرقى العاصمة بانجي، وقالت الأمم المتحدة إن آلاف الأشخاص اضطروا للفرار عندما أضرم المهاجمون النار فى مقر البعثة.

وقال إتيين جويناها النائب عن ألينداو لرويترز "أحصينا 42 جثة إلى الآن لكن ما زلنا نبحث عن آخرىن، احترق المخيم بالكامل وفر الناس إلى الأحراش وإلى مخيمات أخرى للمشردين فى المدينة".

وأكد مصدر فى الإغاثة الإنسانية مقتل أكثر من 40 شخصا فى الهجوم.

وقالت نجاة رشدى منسقة الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة فى جمهورية أفريقيا الوسطى فى بيان "هذه الدائرة المفرغة من الهجمات المتكررة غير مقبولة".

وقتل الآلاف ونزح نحو خمس سكان جمهورية أفريقيا الوسطى البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة عن ديارهم فى صراع اندلع بعد أن أطاح متمردو السيليكا وأغلبهم مسلمون بالرئيس فرانسوا بوزيزى فى 2013 مما دفع ميليشا أنتى بالاكا المسيحية للانتقام.

ورغم انتخاب رئيس جديد فى 2016 ما زالت البلاد تشهد اضطرابا سياسيا وعنفا طائفيا.