video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 09:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل أكثر من 40 شخصا فى هجوم على مأوى للاجئين بجمهورية أفريقيا الوسطى

السبت، 17 نوفمبر 2018 07:29 م
مقتل أكثر من 40 شخصا فى هجوم على مأوى للاجئين بجمهورية أفريقيا الوسطى مسلحين
(رويترز)
إضافة تعليق

قال مشرع إن أكثر من 40 شخصا قتلوا وأصيب عشرات آخرون فى هجوم على بعثة كاثوليكية تؤوى 20 ألف لاجئ فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

وقع الهجوم يوم الخميس فى بلدة إلينداو التى تقع على مسافة 300 كيلومتر شرقى العاصمة بانجي، وقالت الأمم المتحدة إن آلاف الأشخاص اضطروا للفرار عندما أضرم المهاجمون النار فى مقر البعثة.

وقال إتيين جويناها النائب عن ألينداو لرويترز "أحصينا 42 جثة إلى الآن لكن ما زلنا نبحث عن آخرىن، احترق المخيم بالكامل وفر الناس إلى الأحراش وإلى مخيمات أخرى للمشردين فى المدينة".

وأكد مصدر فى الإغاثة الإنسانية مقتل أكثر من 40 شخصا فى الهجوم.

وقالت نجاة رشدى منسقة الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة فى جمهورية أفريقيا الوسطى فى بيان "هذه الدائرة المفرغة من الهجمات المتكررة غير مقبولة".

وقتل الآلاف ونزح نحو خمس سكان جمهورية أفريقيا الوسطى البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة عن ديارهم فى صراع اندلع بعد أن أطاح متمردو السيليكا وأغلبهم مسلمون بالرئيس فرانسوا بوزيزى فى 2013 مما دفع ميليشا أنتى بالاكا المسيحية للانتقام.

ورغم انتخاب رئيس جديد فى 2016 ما زالت البلاد تشهد اضطرابا سياسيا وعنفا طائفيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخرطوم تستضيف مفاوضات بين الحكومة والمعارضة فى أفريقيا الوسطى

مأوى للاجئين

جمهورية أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة