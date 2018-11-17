معاذ عمره 6 شهور ويحتاج عملية قلب مفتوح لإنقاذ حياته.. ووالده: "هجيب منين"

كتب محمود طه حسين

اختار القدر معاذ ضاحى، 6 شهور، ليكون مريضا، حيث يحتاج إلى عملية قلب مفتوح لإنقاذ حياته من الموت.

ويحكى ضاحى حسن من قرية عنيبس بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، قصة ابنه البالغ من العمر 6 أشهر، قائلا: "من يوم مولده فى شهر مايو الماضى تم حجزه فى الحضانة بمستشفى جامعة أسيوط وأكدت التحاليل والفحوصات أنه يحتاج إلى وصله شريان مؤقتة لمساعدته على التنفس وممارسة حياته لحين إجراء عملية قلب مفتوح له".

وتابع ولى الأمر بعيون يملؤها الحزن وقلة الحيلة :"توجهت إلى مركز مجدى يعقوب بمحافظة أسوان ولكنهم أكدوا لى عدم وجود أماكن فى المستشفى وأنه يجب أن يبقى على قائمة الانتظار، وأخذت المستشفى صورة من الورق وطالبوه بالانتظار لعدم وجود وصلة لتركيبها، متابعا: "ابنى حالته تسوء يوما بعد يوما".

وناشد والد الطفل الحكومة ووزارة الصحة بالتدخل لإنقاذ حياة أبنه، قائلا: "أريد حلا"، متابعا: "مش معايا فلوس كنت عملت له العملية فى مستشفى خاص ولكنها مكلفة للغاية ولا أمتلك مصاريف العملية".

وأكد التقرير الطبى للطفل، أنه يعانى من عيوب خلقية بالقلب وهى انسداد فى الشريان الرئوى ووصلة شريانية وثقب بين الأذنين وبين العظمتين.

وطالب والد الطفل التدخل لإنقاذ الطفل من الموت المحتم، مؤكدا أن حالته تتأخر من وقت لآخر.

تليفون والد الطفل: 23539 011493