مصرع وإصابة 8 من أفراد الشرطة فى أفغانستان فى هجوم لطالبان على نقطة تفتيش

كابول (أ ش أ)

لقى ما لا يقل عن 5 أفراد من الشرطة فى أفغانستان مصرعهم وإصابة 3 آخرين بجروح من جراء تعرضهم لحادث هجوم شنته حركة "طالبان" اليوم السبت، استهدف نقطة تفتيش بمحافظة بادجيس الواقعة شمال غرب البلاد.

وقال رئيس مجلس المحافظة عبدالعزيز بيك -حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - إن عناصر الحركة احتجزت أحد أفراد الشرطة خلال القتال الذى دار بالأسلحة النارية مع أفراد الشرطة واستمر نحو ساعة، مشيرًا إلى وقوع خسائر بين العناصر الحركة، دون تحديد عدد الضحايا.

كانت حركة طالبان قد أعلنت مسئوليتها عن ارتكاب الحادث الذى وقع بمقاطعة قادس، زاعمين أنهم استولوا على ذخيرة من نقطة التفتيش.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان قد استولت خلال السنوات الأخيرة على نحو نصف البلاد، كما صعدت من هجماتها ضد قوات الأمن.